Il video del pestaggio di Cristiano Iovino ecco le immagini dove Fedez prova a colpire il personal trainer

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildell'aggressione subita dain via Traiano è stato trasmesso in forma integrale dalla trasmissione Zona Bianca. Nellesi vedeche tenta diil

Il presunto video del pestaggio di Cristiano Iovino da parte di Fedez e altre persone è stato mostrato dal programma Zona Bianca , durante la puntata andata in onda il 26 maggio 2024. Il video dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile è disponibile anche su Mediaset Infinity e ... cinemaserietv

La presunta aggressione di Fedez e alcuni ultras del Milan contro Cristiano Iovino è stata ripresa da una telecamera di via Traiano in zona Portello (Milano). Era la notte tra 21 e 22 aprile e i due avevano già litigato al The Club da cui erano stati sbattuti fuori.Continua a leggere fanpage

Milano, 27 maggio 2024 – Il van Mercedes Vito nero è fermo davanti alle strisce pedonali di via Traiano 35. C'è un uomo con le scarpe bianche che indietreggia. E altri che gli vanno addosso, spingendolo verso il marciapiedi e poi davanti alla portineria del complesso residenziale "Parco ... ilgiorno

Le accuse di blasfemia colpiscono ancora: cristiano gravemente ferito a Sargodha - Le accuse di blasfemia colpiscono ancora: cristiano gravemente ferito a Sargodha - Vittima dell'attacco Nazir Masih, 72 anni, percosso da una folla inferocita. Incendiata l'attività commerciale e la casa, mentre la polizia non è stata in grado di ... asianews

Rissa Fedez-Iovino: il video del pestaggio ripreso dalle telecamere di sorveglianza - Rissa Fedez-Iovino: il video del pestaggio ripreso dalle telecamere di sorveglianza - Il programma tv Zona Bianca, in onda su Rete 4, ha mandato in onda il video dell’aggressione al personal trainer cristiano Iovino, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso a Milano, in ... tpi

Stefano Ricci in Cambogia con Steve McCurry - Stefano Ricci in Cambogia con Steve McCurry - (ANSA) - MILANO, 27 MAG - Più che una collezione, un'esplorazione, quella della maison Stefano Ricci per la prossima estate, immortalata ... spettacoli.tiscali