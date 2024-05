Il ventriloquo degli Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Stoltenberg dice che all’Ucraina dovrebbe essere concesso di colpire la Russia in profondità con le armi occidentali. Ma è pazzo? Ha in mente di scatenare la guerra mondiale? Meno male che la Meloni è contraria. Adele Iannini via email Gentile lettrice, Stoltenberg non può avere alcunché in mente perché non ha un pensiero autonomo: è lo strumento delchiamato Usa. Lui apre la bocca e Washington emette la voce. Quello che lei ha udito è il pianoUsa, che vogliono guerra a oltranza per sfinire la Russia. Ciò avrebbe successo se Putin accettasse di farsi salassare, ma non lo farà. È prudente – finora ha sempre adottato mosse simmetriche e contrarie a quelle dell’avversario, evitando per esempio di radere al suolo Kiev come Israele ha fatto con Gaza – ma sa che nello scontro prolungato la Russia morirebbe dissanguata (come anche gli europei, ma agli Usa non interessa).