Il valore dell’acqua Premio alla Scientifico

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’attenzione all’ambiente si coltiva fin da giovani. Luca Biffaroni e i suoi compagni della prima a indirizzo Tred - scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale del LiceoFulcieri vincono il concorso promosso da The European House - Ambrosetti per un progetto di sensibilizzazione sul rispetto delle risorse idriche. La sfida, che coinvolgeva altri 27 licei con la stessa specializzazione, prevedeva la realizzazione di un piano di comunicazione rivolto a tre possibili target di pubblico: bambini, adolescenti, adulti. Luca Biffaroni ha presentato a Roma, a una platea di imprenditori e rappresentanti nazionali delle istituzioni, il lavoro svolto in classe: "A febbraio – spiega lo studente – abbiamo partecipato a una ‘learning week’, cioè una settimana intensiva di approfondimenti: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 siamo stati coinvolti in conferenze e corsi tematici.

