Il triste annuncio di De Roon | salterà anche gli Europei

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un’altra brutta notizia rovina il finale di stagione di Marten De. Il centrocampista dell’Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali social che a causa dell’infortunio rimediato in finale di Coppa Italia – che gli ha già fatto saltare quella di Europa League – non potrà prendere parte a Euro 2024 con l’Olanda. Ecco le sue parole: “Non riesco a immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, con così tanti alti e bassi. Ho perso la Coppa Italia, non ho potuto giocare la finale, ma ho vinto l’Europa League. In questo stato di euforia ho passato molto tempo con lo staff medico e si è arrivati alla conclusione che non potrò giocare gli. Supererò tutto questo, sosterrò la squadra e i miei compagni come un tifoso, ma oggi è una giornata molto dura.

Le parole di Marten De Roon e Berat Djimsiti in vista di Atalanta Leverkusen: valevole per la Finale d’Europa League di Dublino Tra conferenza stampa e canali ufficiali della squadra, Marten De Roon e Berat Djimsiti , hanno voluto parlare della sfida del l’Atalanta contro il Leverkusen. MARTEN DE ... calcionews24

Atalanta, contro il Torino 22 convocati: out Kolasinac, De Roon ed Ederson. Squalificato Hateboer - Atalanta, contro il Torino 22 convocati: out Kolasinac, De roon ed Ederson. Squalificato Hateboer - Possibili cambi nell'undici titolare: Adopo e Bakker sperano in un maglia dal primo minuto, può rientrare anche Holm ... bergamonews

Dove vedere Atalanta-Torino, Verona-Inter, Napoli-Lecce e le altre partite di serie A - Dove vedere Atalanta-Torino, Verona-Inter, Napoli-Lecce e le altre partite di serie A - Recupero di Atalanta-Fiorentina escluso, in programma il 2 giugno, oggi domenica 26 maggio si conclude il campionato ... corriere

Gasperini, ecco l'annuncio: “Io e l'Atalanta avanti insieme” - Gasperini, ecco l'annuncio: “Io e l'Atalanta avanti insieme” - E che gol ho fatto..." De roon: "Non ci sono parole, un sogno" Bergamo, notte nerazzurra: che festa per la finale Percassi: "Da non dormire quattro notti" Scalvini: "A Lecce per Champions ed Europa ... informazione