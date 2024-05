Il suo pitbull lo azzanna ai genitali e lo blocca sul balcone | uomo salvato dai pompieri ad Andria

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per salvare il malcapitato è stato necessario l'intervento deiche si sono arrampicati con delle scale fino aldell'appartamento e infine lo hanno portato in strada con una barella speciale. Attraverso la casa infatti è stato impossibile passare per la presenza del. .

