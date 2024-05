Il successo del Corteo Matildico È record - oltre 12mila presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancora una volta la storia si è fatta spettacolo e divertimento a Quattro Castella dove ieri si è conclusa la 58ª edizione del. Undanon solo per numero di eventi, contrade, gruppi partecipanti anche dall’estero. Ma anche per un flusso di spettatori ininterrotto che fin da venerdì sera, in occasione della Notte del Volgo, si è mosso incessante tra gli accampamenti del grande Villaggio medievale allestito sui prati di Bianello proprio ai piedi della rocca tanto casa a Matilde. Più di dodicimila ledurante i tre giorni di festa con il clou nel pomeriggio di domenica quando nell’Arena matildica è andato in scena l’episodio rievocato ogni a Quattro Castella e realmente avvenuto l’ultima domenica di maggio del 1111: la re-infeudazione di Matilde nei suoi possedimenti da parte di Enrico V, figlio di quell’Enrico IV che anni prima l’aveva ingiustamente privata di parte del suo territorio emanando il Bando di Lucca.