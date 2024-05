Il sindaco Manfredi | Cari napoletani - siate meno napoletani Basta stereotip - siete molto meglio di così

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il: «folclorismo scontato e posticcio». Intervista napolista in purezza deldi Napoli Gaetanoal Fatto quotidiano. E stavolta non possiamo che applaudire. L’intervista è firmata da Antonello Caporale. Appena prima dei saluti chiedo aldi Napoli Gaetano: lei come vorrebbe i suoi concittadini, come li immagina? Il: «Vorrei che fossero». Inon devono comportarsi troppo da. Questa sì che è nuova. «Non devono sentire su di sé il peso delloo del napoletano vociante, chiassoso, inconsistente, quasi per il dovere di rispettare il prototipo. Nella realtà isono: più organizzati, più logici, più creativi, anche più disciplinati e soprattutto più produttivi».

