Il sindaco Claudio Poletti | Un edificio simbolico che rappresenta una rinascita culturale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Già dal primo pomeriggio tante persone hanno iniziato ad affollare il sagrato del Duomo di Finale. Nessuno voleva mancare a un momento così importante. Tanti hanno acquistato la cartolina commemorativa (realizzata dal Circolo filatelico numismatico finalese, con la bella illustrazione di Mario Cavani) e si sono fatti apporre l’annullo postale filatelico come ricordo della giornata, altri hanno voluto portare a casa una delle croci che sono state realizzate riutilizzando il metallo delle canne dell’organo distrutte nel crollo di dodici anni fa. Tutti ripetevano una sola parola, "Finalmente". Finalmente qui a Finale un monumento pubblico riapre, finalmente ci si può riappropriare di qualcosa di cui si sente partecipi. "Finalmente questa casa torna a vivere, per riunire una popolazione", ha detto monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi, aprendo gli interventi istituzionali sul sagrato.

"È stata una tromba d'aria chiara ed evidente" a far ribalta re 7 vagoni da 22tonnellate ciascuno di un Treno merci a Borgo Mantovano . Lo afferma il sindaco Alberto Borsari a Fanpage.it: "Ci hanno detto che non era mai successa una cosa del genere prima d'ora".Continua a leggere fanpage

Eike Schmidt, candidato sindaco di Firenze alle prossime amministrative - Eike Schmidt, candidato sindaco di Firenze alle prossime amministrative - Eike Schmidt, candidato sindaco di Firenze alle prossime amministrative dell'8 e 9 giugno, cita la teoria della finestra rotta. Cos'è ... adhocnews

Cantieri per asilo e teatro a Fermo. Il sindaco: «Ora il futuro della vallata va pensato per le famiglie» - Cantieri per asilo e teatro a Fermo. Il sindaco: «Ora il futuro della vallata va pensato per le famiglie» - «L’idea per gli asili – l’annuncio del sindaco Paolo Calcinaro – è quella di portare ... riguarda un bando scaduto una ventina di giorni fa, con cui le famiglie hanno potuto richiedere un contributo ... corriereadriatico