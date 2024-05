Il Napoli sceglie il silenzio stampa , in Italia lo attuano gli indagati per corruzione Aria calda al Maradona: si va a maniche corte e la gente è contenta perché, “a Napoli quando c’è il sole anche le donne sembrano piú belle ( “Tre operai”, Carlo Bernari, Mondadori)”. C’è il Bologna di Motta che ... ilnapolista

Chiariello : ”C’è solo un silenzio che porta in due strade: l’inizio della fine dei rapporti o prelude ad una chiusura veloce. Non c’è da nessuna parte nessun ritiro di Conte da un’eventuale trattativa, questa cosa che fanno girare in tanti è una fesseria” A Radio Napoli Centrale, nel corso di ... terzotemponapoli

Chiariello : ”C’è solo un silenzio che porta in due strade: l’inizio della fine dei rapporti o prelude ad una chiusura veloce. Non c’è da nessuna parte nessun ritiro di Conte da un’eventuale trattativa, questa cosa che fanno girare in tanti è una fesseria” A Radio Napoli Centrale, nel corso di ... terzotemponapoli

Il silenzio di Napoli - Il silenzio di napoli - Nel suo primo libro, Ciro Battiloro ha raccolto le immagini scattate in vari quartieri di napoli con uno sguardo dolce, intimo, ma senza enfasi. Leggi ... internazionale

L’agente di Di Lorenzo: “Napoli capitolo chiuso, già arrivate chiamate dalle big” - L’agente di Di Lorenzo: “napoli capitolo chiuso, già arrivate chiamate dalle big” - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, rompe il silenzio annunciando l’addio al napoli del capitano dei partenopei: “Come avevo detto in una precedente intervista, a fine campionato avrei fatto chiare ... informazione

Gazzetta- Mercato Napoli: Lukaku non è impossibile! In lista Luis Alberto, Dorgu, Koné e Hancko… - Gazzetta- Mercato napoli: Lukaku non è impossibile! In lista Luis Alberto, Dorgu, Koné e Hancko… - L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto sul prossimo mercato del napoli, analizzando le trattative in entrata. gonfialarete