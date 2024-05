Il ritorno del principe George | dopo mesi eccolo allo stadio con papà William

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ufficialmente era dscorso dicembre che ilnon compariva in pubblico a un evento della royal family. Dal giorno di Natale, vale a dire, quando si era fatto fotografare con i genitori, i fratelli e altri membri della royal family mentre andava in chiesa a Sandringham. Poi, a gennaio, l’annuncio dell’intervento all’addome di Kate Middleton. Il cancro di re Carlo. Quello, ancor più a sorpresa, di Kate. Una tragedial’altra, cone i suoi fratelli salvaguardati dal resto del mondo, lontano dalle malelingue, dal gossip, dai pettegolezzi. Tre principi ma, soprattutto, tra bambini tenuti in disparte in modo che, come spiegato dallassa nel famoso video dell’annuncio del tumore, potessero metabolizzare la notizia della malattia della madre e affrontarla senza avere gli occhi dei fotografi e del mondo puntati addosso.