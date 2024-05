Il riconoscimento biometrico mi ha scambiato per una ladra Bloccata da un algoritmo e bannata dal negozio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Desiderava del cioccolato ed è entrata in unper comprarlo. “In un minuto, un commesso mi si è avvicinato e mi ha detto: ‘Sei una, devi andartene’”, ha dichiarato Sara (nome di fantasia) nel raccontare la sua disavventura alla BBC. Squadrata dalla testa ai piedi, perquisita e identificata come una criminale da Facewatch, un sistema difacciale adottato in Inghilterra in diversi esercizi commerciali, è stata vittima di un errore della tecnologia. “Sono statada tutti i punti vendita che utilizzano questo meccanismo di sicurezza. – ha affermato – Nel tragitto verso casa ho pianto tutto il tempo. Ho pensato: ‘La mia vita sarà la stessa? Sarò considerata una taccheggiatrice ma non ho mai rubato’”. Il suo volto è stato abbinato dalla telecamera dela quello di unagià nota, presente nel database delle forze dell’ordine.

