IL REVIVAL DI DETTO FATTO CON ANDREA DELOGU DA SETTEMBRE NEL POMERIGGIO DI RAI2

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come sarà ildidopo la pausa estiva? Arivedremo i confermati Ore 14 con Milo Infante e Bella Ma’ con Pierluigi Diaco più una novità. Ildi. Era da tempo nell’aria la realizzazione di un programma che raccogliesse l’eredità di. Il tutto si concretizzerà nella stagione tv 2024/2025 con la brava e bella. Lo riferisce Tvblog. Il programma, con titolo da definire, andrà in onda dalle 17 alle 18, in coda alle trasmissioni di Infante e Diaco, forti di ascolti e consensi in continua crescita. Inizialmente si era pensato a Elisa Isoardi ma alla fine la conduttrice ha scelto di rimanere a Linea Verde Life. Toccherà allariaccendere l’ultima parte deldi