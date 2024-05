(Di lunedì 27 maggio 2024) Sabato scorso, Massimo Bernardini ha condotto la sua ultima puntata di Tv Talk. Dalla prossima stagione televisiva, il programma vedrà la conduzione della giornalista Mia Ceran. Questo segna una svolta significativa per lo storico conduttore del programma, che in più di 10 anni è andato in onda ogni sabato pomeriggio sul terzo canale Rai. Bernardini ha rilasciato un’interessante intervista al Il Fatto Quotidiano, in cui ha apertamente affrontato diversi argomenti, inclusi i momenti difficili che ha dovuto gestire durante le ospitate di personaggi della concorrenza. In questa occasione, Bernardini ha anche colto l’opportunità per rivelare unsu Alberto, legato all’ospitata dell’anno scorso di. Scopriamo cosa è successo.

News tv. “Nove” , Dagospia , il noto sito diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato alcune indiscrezioni in merito alle ultime mosse di Discovery nei confronti di Fiorello e il presunto no a Barbara D’Urso . Scopriamo insieme tutti i dettagli e le ultime novità. (Continua a leggere dopo la ... tvzap

Emozioni non filtrate in televisione Barbara De Rossi ha recentemente parlato di amore e passione in un’intervista senza filtri con Monica Setta. Ospite del programma televisivo Storie di donne al bivio, l’attrice romana, 63 anni, ha condiviso dettagli intimi della sua relazione. Una ... pettegolezzicelebrita

Il retroscena su Barbara D’Urso «Matano si è lamentato», ecco chi l’ha rivelato - Il retroscena su barbara D’Urso «Matano si è lamentato», ecco chi l’ha rivelato - Cosa ha detto Alberto Matano su barbara D'Urso Un collega Rai rivela il retroscena prima di andare via dal suo storico programma ... donnapop

Alberto Matano e la rivalità con la D’Urso: “Dovete dire che vince La vita in diretta”, retroscena choc - Alberto Matano e la rivalità con la D’Urso: “Dovete dire che vince La vita in diretta”, retroscena choc - Massimo Bernardini rivela un retroscena a sorpresa su Alberto Matano Dopo l’addio a TV Talk, Massimo Bernardini si racconta in una intervista al FQ ... televisionando

Massimo Bernardini: «Alberto Matano Un episodio non mi è piaciuto». Il retroscena sulla sfida con Barbara D'Urso - Massimo Bernardini: «Alberto Matano Un episodio non mi è piaciuto». Il retroscena sulla sfida con barbara D'Urso - Massimo Bernardini ha condotto il programma Tv Talk (in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio), per ben 542 puntate e, proprio qualche settimana fa, ha annunciato che lascerà la trasmissione ... leggo