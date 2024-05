Il rebus della strada Napoleonica Le proposte di ’Cadimare in rete’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sviluppo del trasporto via mare, ma anche riduzione dei limiti di velocità e riduzione del traffico dei bus turistici. Sono alcune delle soluzionidal comitato Cadimare in rete, che interviene sul temaprovinciale. "Condividiamo pienamente le preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la fruibilità di questa tratta, che sono ormai diventate insostenibili per i residenti" spiega il direttivo del comitato cadamoto, che prova a proporre alcune idee per cercare di migliorare l’attuale soluzione. In primis, "promuovere una politica seria di trasporto marittimo, specialmente dalla primavera all’autunno, aumentando la frequenza delle corse, aprendo il mercato a nuovi operatori e offrendo tariffe agevolate per i residenti".