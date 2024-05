Il Real Madrid avrà ‘paura’ ammette Ancelotti

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 16:29:17 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore Carloafferma che ilsentirà “paura” e “sudore freddo” prima dell’incontro della finale di Uefa Champions League 2024 contro il Borussia Dortmund sabato allo stadio di Wembley. Quattro volte campione d’Europa da allenatore, l’obiettivo diè quello di mantenere la squadra rilassata e fiduciosa per una partita in cui i campioni di Spagna sono favoriti contro anche lui della Bundesliga, il cui unico precedente titolo di Champions League risale al 1996/97. “Sabato pomeriggio ci sarà il sudore freddo”, ha dettoal canale televisivo madrileno, anticipando un’occasione in cui i campioni di Spagna cercheranno di estendere il proprio record di 14 volte campioni d’Europa.

