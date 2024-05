Il Re Leone Elton John su quella celebre canzone del film | All’inizio ci rimase male

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nathan Lane, doppiatore americano di Timon ne Il Redel 1994, ha raccontato in un’intervista al magazine EW un divertente aneddoto sulla lavorazione del, e in particolare sull’incisione dell’iconicaCan You Feel The Love Tonight, scritta dae cantata in coro dall’intero cast del: secondo i piani iniziali, il pezzo sarebbe dovuto essere un duetto proprio tra Timon e l’amico facocero Pumbaa (con la voce di Ernie Sabella). Il cantautore inglese, però, secondo quanto racconta Lane, non era molto d’accordo con la scelta Lui giustamente era rimasto mortificato da questa cosa; diceva ‘Non ho scritto unad’amore che finisce in unDisney per farla cantare a un suricata e a un facocero’, e obiettivamente, le voci che usavamo per quei personaggi non erano adatte a unadel genere.