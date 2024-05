Il rapper è stato visto a Montecarlo con la modella francese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo la rottura con la moglie Chiara Ferragni, Fedez sembra avere una nuova fiamma. Ilinfattimano nella mano con Garance Authié. Ospite sullo yacht di Leonardo Marida Del Vecchio, il cantante era nel Principato per assistere al Gran Premio di Monaco. E proprio nel paddock di Formula1 ile lasono stati visti teneramente insieme. Fedez in lacrime per Chiara Ferragni a “Belve”: «Tre anni molto complicati, non abbiamo retto» X Leggi anche › Chiara Ferragni e quelle foto social senza fede al dito: aria di crisi con Fedez? Fedez mano nella mano con Garance Authié In un video diffuso su Instagram da Very Inutil People, si vedono Fedez e Garance Authié camminare mano nella mano, con appeso al collo il badge di accesso, nell’area più vicina alle scuderie automobilistiche.