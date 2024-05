Il provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini ha l’obiettivo installare i dispositivi solo dove effettivamente servono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la gioia di Fleximan, l’uomo che per mesi ha danneggiato le colonnine che registrano la velocità in provincia di Rovigo, il decreto sugli autovelox che prevede regole più stringenti per chi deciderà diquesti, è stato approvato. Domani, 28 maggio 2024, il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi diventerà immediatamente effettivo. Gara di velocità in diretta Facebook, si distraggono e fanno un terribile incidente X Decreto autovelox: installarlidove servono Il decreto ha come obiettivo primario quello di far montare gli autovelox dagli enti comunali soltanto «dove servono davvero» come specificato dal ministro dell’Internoe «non per riempire le casse comunali» a suon di multe.