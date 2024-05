Il progetto La società adesso punta a coinvolgere il settore del Camper

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nuove occasioni di contatto tra lagiallorossa e il comparto economico del territorio. Con particolare attenzione al distretto dellaistica. Il presidente Giuseppe Vellini non esclude che il Poggibonsi arrivi a percorrere tale strada, "in modo daun’eccellenza del mondo produttivo della Valdelsa nei progetti per lo sport". Un’idea da sviluppare nel tempo. "Il calcio, anche ai nostri livelli – osserva Vellini – è un ottimo canale di promozione. Le multinazionali del plein air, presenti nel circondario per realizzare veicoli ricreazionali, offrono posti di lavoro nei vari stabilimenti alle maestranze di Poggibonsi e dintorni, impegnandosi dunque, in virtù dei loro investimenti, per creare benessere sul territorio. Un eventuale connubio in questo senso potrebbe offrire vantaggi sia alle imprese che a noi come club, nel quadro di un ‘darsi una mano’ in maniera reciproca".