Il problema è sempre quello Beppe Marotta vuota il sacco | il nodo nella trattativa Inter-Lautaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) SaràMartinez il tormentone estivo dell'. Archiviato il campionato del 20esimo scudetto, vinto a quota 94 punti dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Verona nell'ultimo turno, i nerazzurri devono ancora metabolizzare il passaggio di proprietà tra Suning e Oaktree. Il fondo americano ha confermato in blocco la dirigenza, ma dal punto di vista operativo sono inevitabili dei rallentamenti suo dossier più urgenti. Tra questi, il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Nel pre-partita del Bentegodi, il direttore generale nerazzurroè stato chiarissimo: "Quando si negozia con i calciatori ilè uno ed ilda sciogliere è". Ovviamente, l'ingaggio di un contratto che scade nel 2026 ma che deve essere rinnovato nei prossimi mesi, perché arrivare all'estate del 2025 senza un accordo, di fatto, esporrebbe l'al rischio di perdere il Toro a zero.

Ieri è stato il ministro Matteo Salvini: “invito Macron a tacere. Se Macron pensa alla guerra, si metta l’elmetto, si prenda una fionda e vada lui a combattere”. Per il leader della Lega il pacchetto allo studio del governo del nuovo pacchetto di invio di armi in Ucraina non era “la risposta ... lanotiziagiornale

Se vi sentite sempre molto stanchi , senza una specifica ragione, non siete certo gli unici. Anzi, se vi può consolare, non molti anni fa il filosofo coreano Byung-Chul Ha ha dedicato pure un piccolo saggio sul tema, intitolato La società della stanchezza (Ediz. Nottetempo) in cui sottolinea come ... ilfattoquotidiano

Star Wars: The Bad Batch 3 Recensione, un buon finale con problemi a monte - Star Wars: The Bad Batch 3 Recensione, un buon finale con problemi a monte - The Bad Batch conclude la sua corsa con un'ottima stagione, varia e tirata a lucido, mostrando però gli enormi problemi del suo stesso concept. serial.everyeye

La raccolta firme di Cgil, Cisl e Uil all'ospedale di Circolo: «Sospendere il pagamento del parcheggio non garantito» - La raccolta firme di Cgil, Cisl e Uil all'ospedale di Circolo: «Sospendere il pagamento del parcheggio non garantito» - «Ai problemi di sempre si è aggiunto anche l'aumento del costo del posteggio vicino al Tigros - si legge in una nota unitaria dei sindacati - i dipendenti di Asst pagano per un parcheggio che ormai no ... varesenoi

Il problema dei 3 corpi: Cosa significa che è stata rinnovata per "più episodi" e non per una seconda stagione - Il problema dei 3 corpi: Cosa significa che è stata rinnovata per "più episodi" e non per una seconda stagione - Probabilmente, pertanto, Il problema dei 3 corpi potrebbe durare altre due stagioni. sempre Benioff, in una passata intervista, aveva dichiarato che la seconda stagione della serie di fantascienza, a ... comingsoon