Il Pride Tour di BigMama | tutte le date all’insegna dell’orgoglio queer

(Di lunedì 27 maggio 2024)si prepara ad entrare ufficialmente nella lista dei tormentoni dell' estate 2024 ma nel frattempo è già prontissima a portare il suo orgoglioper l' Italia, in occasione del suo '' . L' artista, infatti, oltre alle suedel Sangue Summer, ha in serbo tutta una serie di ospitate in alcuni deipiù importanti d' Italia.e il suo “”: le tappe italiane Sui social è già stato ribattezzato '' e si tratta di ciò cheè pronta a portare in giro nelle diverse tappe d' Italia a partire dal prossimo 7 giugno. Quali sono leda segnare in calendario? Si parte tra poco più di una settimana, il prossimo 7 giugno, da Genova, in occasione del Liguria, per poi toccare Roma (il 15 giugno è attesa sul palco del Rock me), Milano (il 30 giugno al Drama) e ancora Padova (il 30 luglio alVillage).

