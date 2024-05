Il portiere lascia per motivi di studio Marcantognini saluta la Forsempronese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) In casa dellala novità più grossa, al momento, esauriti i festeggiamenti per la strameritata conferma nel campionato di serie D, è che Gianlucase ne va. La decisione, dopo tre anni di militanza tra i pali rossoblù, è maturata perprofessionali e di(si sta preparando per il notariato, ndr) e ne ha dato notizia ai tifosi lo stessoin un post pubblicato sulla pagina FB del Fossombrone Calcio. "Sembra ieri che varcavo per la prima volta quel cancello – racconta–, inconsapevole dell’indimenticabile percorso che stava per cominciare. Invece sono passati tre anni: tre stagioni in cui abbiamo ottenuto dei risultati straordinari per questa società e per questa cittadina. Averlo fatto con un gruppo di amici composto prevalentemente da ragazzi del territorio, che conoscono e vivono Fossombrone, ha reso tutto ancora più viscerale, più autentico.