Il percorso per candidare Cortona a capitale Italiana della Cultura 2027

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – E’ partito . “Pronti a lavorare con le migliori forzecittà per questo ambizioso progetto”, l’intervento di Andrea Vignini candidato a Sindaco PD-M5S-Civica «E’ un progetto al quale stavamo pensando da tempo e che siamo convinti possa essere centrale e strategico per il futuro di. Nei giorni scorsi ne abbiamo avuto conferma confrontandoci con chi questo risultato lo ha raggiunto. Grazie alla collaborazione con la città di Pesaro, che sta vivendo proprio in questo 2024 il suo anno di, ed al suo sindaco Matteo Ricci, abbiamo molta più consapevolezza delle possibilità die delda intraprendere per arrivare a questo risultato. La nostra città ha tutte le carte in regola per candidarsi.