Il Papa sconcerta tutti | C’è troppa froc*aggine in giro è polemica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Pontefice ha spiazzato i vescovi italiani in riunione ristretta. Via Crucis presieduta aFrancesco – ilcorrieredellacitta.com C’è unche parla di inclusione, di fratellanza e rispetto e uno, a porte chiuse, che nega l’accesso degli omosessuali in seminario. È quanto il Pontefice ha ammesso durante un incontro privato con i vescovi italiani, riuniti il 20 maggio per argomentare sulle regole del sacerdozio. Regole che sì, la Cei sta mettendo in discussione, ma Bergoglio si è dimostrato irremovibile sulla presenza dei gay tra i servi di Dio: “C’è giàfrociaggine”, si sarebbe fatto scappare a motivazione del suo niet. Per ilc’è “frociaggine” in alcuni seminari italiani Il dibattito ha avuto luogo lo scorso 20 maggio, durante la riunione di primavera in cui ilha incontrato i vescovi italiani.