Il Panathinaikos ha battuto gli invincibili

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 14 aprile 2023 ilfiniva la sua stagione regolare in Eurolega con un record da incubo: 9 vittorie e 23 sconfitte, compresa l’ultima sul campo del Partizan, alla Stark Arena di Belgrado. Il peggior risultato nella storia di un club leggendario, alle spalle delle sole CSKA Mosca (8) e Real Madrid (11) per trofei vinti tra Eurolega moderna e Coppa dei Campioni. Strano come funzioni il destino, o gli “dei della pallacanestro” come dicono quelli bravi. Esattamente 409 giorni fa di fronte a quello che sembrava un gigante ab, un Polifemo privato da chissà quale Nessuno della sua forza bruta, c’erano Zeljko Obradovic (in panchina), Ioannis Papapetrou e Mathias Lessort (in campo). Il primo era la ragione per cui la corazzata di Atene poteva vantare cinque delle sei stelle poste sul suo stemma, l’ultima delle quali aveva brillato nella stagione 2010/11, vincendo la Final Four di Barcellona contro il Maccabi Tel Aviv.