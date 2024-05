Il Palio della Balestra | Gubbio si prende il podio Vince il giovane ’musico’ Emanuele Bartolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Tripletta eugubina. Il2024 va in archivio con uninteramente “di casa”, per la grande gioiacittà eSocietà Balestrieri diche ha battuto i ’rivali’ di Sansepolcro. A portarsi a casa ilrealizzato dall’artista Enzo Di Franco è stato“balistaro” che fa parte anche del Gruppo Musici, con Francesco Morelli e Rodolfo Radicchi che hanno chiuso rispettivamente come secondo e terzo classificato. La festa è partita già dalla mattina, precisamente dalle ore 11, quando il corteo dei MusiciSocietà Balestrieri ha annunciato il Bando di Sfida per le viecittà. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16 sono partiti i cortei storici delle due Società Balestrieri, incontratisi in viaRepubblica e confluiti poi in Piazza Grande, dopo la “sonata” del Campanone e la benedizione degli armati in via dei Consoli, per dare il via alle danze.