Il palio dei barchini San Martino trionfa in due corse su tre E batte tutti i record

(Di lunedì 27 maggio 2024) CASTELFRANCO San. Ancora Sancon Samuele Campinotti e Daniele Quarta. Il trentottesimodeisi colora ancora di arancioverde. La contrada del presidente Tiziano Salvadorinei tre giri in piazza Garibaldi e anche nel mini-con Massimiliano Lorenzetti e Francesco Nannei che arrivano secondi dietro San Pietro ma balzano in testa dopo il ricorso accolto dalla giuria perché alla partenza uno dei rematori di San Pietro mette il bastone tra le ruote di Sanfacendo cadere i due barcaioli arancioverdi. Dall’ultimo posto il duo Lorenzetti-Nannei compie una rimonta straordinaria. Campinotti-Quarta, invece, partono in testa e chiudono in 3’ e 48“,di sempre. Nelsecondo posto per San Michele (Johnny Di Maria e Andrea Pescini), terzo San Pietro (Iglen Hysaj e Alessandro Mariotti), quarto San Bartolomeo con Stefano Veltri ed Elia Ciaraolo.