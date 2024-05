Il palio da dimenticare I balestrieri di Sansepolcro subiscono un cappotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Claudio Roselli Idiun sonoro "" nel primodel 2024, disputato ieri pomeriggio in piazza Grande a . Gli eterni rivali umbri, che già avevano vinto l’ultima sfida della serie quasi nove mesi fa in terra toscana, hanno interrotto nel migliore dei modi anche il mini-digiuno casalingo del biennio 2022-23. E anche stavolta è stato un componente del gruppo musici, Emanuele Bartolini – che lo scorso settembre si era piazzato secondo in piazza Torre di Berta, alle spalle del collega Simone Vagnarelli – a scoccare la verretta più precisa, che gli vale l’iscrizione nell’albo d’oro della ultrasecolare sfida dai 36 metri. Decisivo, tuttavia, si è rivelato il tiro del capobanco eugubino Francesco Morelli, dopo che il puntale della freccia di Elìa Guerrini Guadagni – il trionfatore delle ultime due edizioni nella città di Sant’Ubaldo – aveva violato la parte alta del corniolo, lasciando più che aperta la tenzone e perdendo in pratica fin da subito, quindi, l’opportunità di piazzare l’inedito tris consecutivo.