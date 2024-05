Corsport- Conte alla rovescia - Corsport- Conte alla rovescia - Il Napoli di De Laurentiis potrebbe presto risolvere la grana nuovo allenatore. "Conte alla rovescia", intitola stamane Il Corriere dello Sport: tra oggi e domani ... tuttojuve

Il pagellone del lunedì: ingiustizie, Atalantismo e feste rovinate - Il pagellone del lunedì: ingiustizie, Atalantismo e feste rovinate - Le grandi squadre funzionano così: vedremo se saprà ripetersi anche con interpreti diversi. Milan, come rovinare una festa (5) Chiudere la stagione in casa, nonostante la bacheca dei trofei rimanga ... ilgiornale

Lazio bloccata dal retrocesso Sassuolo (1-1): a Zaccagni risponde Viti, biancocelesti in Europa League - Lazio bloccata dal retrocesso Sassuolo (1-1): a Zaccagni risponde Viti, biancocelesti in Europa League - Zaccagni illude, ma Viti rovina la festa ai biancocelesti La seconda frazione inizia lenta come la prima. La Lazio ha bisogno di un'invenzione per sbloccare la gara e al 60' arriva. Zaccagni, un ... ilmessaggero