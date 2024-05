Il Napoli e Conte | parlano De Maggio e Claudio Raimondi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ile Antonio: di seguito le dichiarazioni che Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alla trasmissione ‘Pressing’. “Al momento percentuale altissima: mi tengo basso dicendo al 93%! Gli accordi sono stati trovati. Ci sono ancora dei dettagli importanti da sistemare. Se non dovessero cambiare gli accordi, siamo molto vicini a quello che diventerà l’annuncio dopo lo scambio dei contratti”., eventualmente Oriali non farebbe il team manager “Hanno definito la durata e l’ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro annui per tre stagioni. Nello staff arriverà anche Gabriele Oriali, che non farà il team manager ma sarà nello staff di. Si aspetta solo De Laurentiis”. Il lavoro di Manna… “Se verrà confermato il lavoro splendido che ha fatto Manna appena arrivato, in 48 ore dovrebbe esserci la firma del contratto: due anni con opzione per il terzo anno da esercitare o declinare da ambo i lati.

