Il ’Montagna’ si illumina con le nuove torri faro

(Di lunedì 27 maggio 2024) A poco più di un mese dal via, si avvicina la fine dei lavori al campio sportivodove si svolgeranno i campionati italiani assoluti di Atletica. La posa in opera delleattorno alla pista da otto corsie segna un passaggio importante. "Siamo sempre più vicini a questo evento sportivo storico per la nostra città – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune della Spezia Marco Frascatore – e la posa delle, è un altro importante intervento che non solo ci darà un impianto sportivo all’altezza dei campionati italiani assoluti di atletica leggera, ma darà a tutto il nostro territorio una struttura sportiva unica nel suo genere. Questo inoltre consentirà di aprire alle diverse efuture manifestazioni sportive di alta caratura".

