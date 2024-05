Il Ministro Sangiuliano a Bacoli | Fondi per ripristinare le case private qui siti archeologici non valorizzati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Per il bradisismo possiamo intervenire per mettere in sicurezza le persone e far sì che possano sentirsi tranquille. Le risposte ci saranno, stiamo lavorando alacremente. Ci saranno ancheperle abitazioni dei privati». Lo ha detto questo pomeriggio ildella Cultura e dei Beni Culturali Gennaroche ha incontrato ail candidato sindaco Ermanno Schiano e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nello Savoia “Questo territorio è ricco di storia, con la cultura si può creare ricchezza, si possono creare posti di lavoro. Per riaprire questic’è bisogno di risorse e noi possiamo farlo. Questi luoghi non sono da meno a Pompei e all’area vesuviana, ma bisogna fare una grande valorizzazione culturale.

