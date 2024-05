Il ministro Salvini cambia le regole sugli autovelox | ecco le principali novità

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo le polemiche dei mesi scorsi con il Comune di Bologna per la Città a 30 km/h, ildei Trasporti Matteodichiara guerra agli. Ilha emanato un decreto che rende più stringenti leper l’installazione dei dispositivi che rilevano le infrazioni per eccesso di velocità. Il decreto sarà in vigore da domani con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma i Comuni avranno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. La primariguarda proprio le amministrazioni comunali. Non saranno più loro, infatti, a decidere se e dove collocare gli: i Comuni dovranno chiedere l’autorizzazione ai prefetti, sia per i dispositivi fissi sia per quelli mobili (cioè quelli montati su treppiedi e presidiati dalla polizia ai lati delle strade).