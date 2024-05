Il ministro Locatelli ospite di CavaRei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Domani alle 10.30 al San Luigi si terrà il convegno ‘Il Trust per il Dopo di noi. La protezione giuridica del progetto personalizzato della persona con disabilità’ organizzato dalla fondazione Caffè Salato nata in seno all’associazione. Al congresso parteciperà anche la ministra per le disabilità, Alessandra. Intervengono Katia Tonnini, esperta di disturbi del neurosviluppo, l’avvocata Francesca Vitulo e la presidente di, Maurizia Squarzi. Seguirà la testimonianza di una famiglia.