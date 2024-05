Fonte : strumentipolitici di 27 mag 2024

Il ministro Antonio Tajani inaugura la nuova sede del Consolato generale italiano a Bruxelles

Il ministro Antonio Tajani inaugura la nuova sede del Consolato generale italiano a Bruxelles (Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, inaugura i locali del nuovo Consolato generale d’Italia, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi e del neo nominato Console generale a Bruxelles, Francesco Varriale. “Con l’apertura del Consolato generale a Bruxelles”, dichiara il ministro Tajani, “continuiamo a potenziare la presenza di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo: dobbiamo essere sempre più vicini ai nostri connazionali all’estero, a iniziare da un Paese come il Belgio dove risiede una delle nostre più qualificate comunità. Dobbiamo garantire servizi più efficienti anche con un ancora maggiore ricorso alla digitalizzazione, soprattutto in quella che è diventata capitale d’Europa”. Nella regione di Bruxelles e delle Fiandre risiedono – tra membri della storica e radicata comunità italiana ed esponenti della nuova mobilità – circa 120 mila cittadini italiani, la popolazione di una media città italiana. Leggi tutta la notizia su strumentipolitici (Di lunedì 27 maggio 2024) Ildegli Affari Esteri,i locali del nuovod’Italia, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi e del neo nominato Console, Francesco Varriale. “Con l’apertura del”, dichiara il, “continuiamo a potenziare la presenza di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo: dobbiamo essere sempre più vicini ai nostri connazionali all’estero, a iniziare da un Paese come il Belgio dove risiede una delle nostre più qualificate comunità. Dobbiamo garantire servizi più efficienti anche con un ancora maggiore ricorso alla digitalizzazione, soprattutto in quella che è diventata capitale d’Europa”. Nella regione die delle Fiandre risiedono – tra membri della storica e radicata comunità italiana ed esponenti dellamobilità – circa 120 mila cittadini italiani, la popolazione di una media città italiana. Notizie su altre fonti Il ministro Antonio Tajani inaugura la nuova sede del Consolato generale italiano a Bruxelles . Nell’occasione è stata anche inaugurata una mostra fotografica permanente e presentato il progetto di restauro dello storico immobile di proprietà dello Stato italiano. Dobbiamo garantire servizi più efficienti anche con un ancora maggiore ricorso alla digitalizzazione, soprattutto in quella che è diventata capitale d’Europa”. amo a potenziare la. api.follow

"Con l'apertura del Consolato Generale a Bruxelles", dichiara il Ministro Tajani, "continuiamo a potenziare la presenza di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo: dobbiamo essere sempre più vicini ai nostri connazionali all'estero, a iniziare da un Paese come il Belgio dove risiede una delle nostre più qualificate comunità.

lia in Belgio, Federica Favi e del neo nominato Console Generale a Bruxelles, Francesco Varriale.