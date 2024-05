Il Mi Ami per capire come sta la musica in Italia

A giugno Napoli è capitale della musica live - A giugno Napoli è capitale della musica live - La città di Napoli sarà capitale della musica live nel mese di giugno. Due le location che catalizzeranno centinaia di spettatori: piazza Plebiscito e lo stadio Maradona. La piazza più iconica della ... ansa

Vale Lp, musica senza barriere: "Dal confronto e dalle diversità nasce la magia" - Vale Lp, musica senza barriere: "Dal confronto e dalle diversità nasce la magia" - Oltretutto negli ultimi tempi la musica napoletana sta vivendo un momento molto importante... Infatti è strano che poi questo disco sia uscito esattamente oggi, quando Napoli è molto attenzionata, ... tgcom24.mediaset

Un check-up alla musica italiana: la situazione è buona, ma non buonissima - Un check-up alla musica italiana: la situazione è buona, ma non buonissima - Molti numeri sono in crescita, però vanno letti con attenzione. Fare musica è diventato meno costoso, ma viverne è sempre più complicato ... huffingtonpost