Il messaggio a 6 cifre da un tuo contatto | l' ultima clamorosa truffa su Whatsapp

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tornano di moda le truffe su. L'app di messaggistica numero uno al mondo è spesso sfruttata da cyber-malviventi per sottrarre dati personali, account social o peggio carte di credito e coordinate bancarie. Dopo un periodo di pausa dagli attacchi via, ora è tornata a spopolare una nuovache potrebbe colpire anche voi. La strategia dei criminali è molto facile: alle vittime viene inviato tramite il numero di telefono di un'altra personata uncontenente 6. A quel punto, il vostroa cui è stata rubata l'identità vi scriverà qualcosa tipo: "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?". È fondamentale non seguire tali richieste, anche se sembrerà essere una persona che conoscete.

