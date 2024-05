(Di lunedì 27 maggio 2024)inildi Soukaina El Basri, l'influencer nota come Siu, nonostante il giudice per le indagini preliminari ne abbia disposto la scarcerazione, perché non sarebbe disponibile il. Come riferisce l'avvocata Giovanna Barbotto, senza il dispositivo Jonathan Maldonato non può lasciare ile tornare a casa. .

Jonathan Maldonato , arrestato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, la 30enne influencer Soukraina El Basri in arte Siu, può uscire dal carcere . Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Biella che, dopo un’udienza di oltre quattro ore, non ha convalida to l’arresto e ha ... open.online

La brutale morte di Saltanat Nukenova , 31 anni , massacrata di botte dal marito , potente ex ministro del Kazakistan che lei tentava disperatamente di lasciare, ha occupato i social e i media del Paese per mesi e scatenato una ribellione che nella società non si era mai vista prima. Il caso è ... iodonna

Il marito dell’influencer Siu resta in carcere: manca il braccialetto elettronico - Il marito dell’influencer Siu resta in carcere: manca il braccialetto elettronico - Resta in carcere il marito di Soukaina El Basri, l'influencer nota come Siu, nonostante il giudice per le indagini preliminari ne abbia disposto la scarcerazione ... fanpage

Colpo di pistola alla testa durante lite familiare: morte encefalica per la donna ferita - Colpo di pistola alla testa durante lite familiare: morte encefalica per la donna ferita - Al momento viene contestato il reato di tentato omicidio al 55enne Adamo Sardella, cognato della vittima (fratello del marito defunto, anni fa, della 47enne). L’uomo, condotto in carcere, è accusato ... today

Manca il braccialetto elettronico, il marito di Siu resta in carcere - Manca il braccialetto elettronico, il marito di Siu resta in carcere - Ieri il gip aveva disposto il rilascio. L'avvocatessa di Jonathan Maldonato fa sapere che non è ancora possibile perché non è disponibile il dispositivo ... rainews