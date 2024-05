Il marito dell’eurodeputata La morte e il giallo della lettera | Ho nemici - l’avvocato sa tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Toccherà all’autopsia dare la risposta definitiva aldelledi Angelo Onorato, architetto palermitano di 54 anni,Francesca Donato. Perché, fino ad allora, il misterofine di quest’uomo, descritto come gioviale, impegnato e con una professionale passione per la musica, oscillerà tra suicidio e omicidio. La prima tesi è suffragata da unache la vittima avrebbe consegnato, giorni fa, al suo tributarista e indirizzata alla moglie: "Se mi succede qualcosa, parla con lui, sa, conosce tutta la situazione", lasciando così intendere di essere angosciato per i suoi conti in rosso e indicando anche i responsabili dei suoi affanni. Il legale, sentito dalla polizia nella serata di sabato, avrebbe confermato questo scenario che avallerebbe un momento di sconforto dell’architetto, incapace di fronteggiare una situazione debitoria compromessa.