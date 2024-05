Il lungo addio all’ex sindaco Pescini Persona speciale - creava empatia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) San Casciano (Firenze), 27 maggio 2024 – Sopravvivere alla morte di un figlio è il dolore più atroce che i genitori possano sopportare. E questo dolore era tutto sui volti dei genitori di Massimiliano, loro unico figlio eunica. Perché come ha detto Marco Poli, governatore della Misericordia di San Casciano, "Massimiliano era. Sempre a braccia aperte ad accogliere, ad ascoltare e aiutare tutti, di qualsiasi credo religioso, di qualunque fede politica". Lo ha detto nella camera ardente allestita nella sede della Misericordia di Mercatale, una delle ultime inaugurazioni fatte da, a fine marzo, nei giorni nei quali gli veniva diagnosticato il tumore al pancreas che in soli due mesi se l’è portato via. La scomparsa, a soli 49 anni, di Massimiliano, esponente del Pd nel consiglio regionale, ha scosso tutta la classe politica toscana.