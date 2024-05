Il Liceo Manzoni di Caserta riabbraccia Maurizio De Giovanni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 27 maggio 2024). In programma per giovedì 30 maggio, alle ore 17.30, presso il Teatro del Buon Pastore la presentazione del libro Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone, ultimo lavoro del giallista e sceneggiatoreDe, che ha scelto di ritornare ae di incontrare gli studenti del”. Questa sua ultima fatica letteraria porta i “Bastardi” a Pisa e li coinvolge una strana indagine senza movente: Leitmotiv un omicidio apparentemente incomprensibile – quello di un famoso avvocato –, che si trasforma in una misteriosa matassa, difficile da sbrogliare, in una città battuta da una pioggia che sembra assumere un valore simbolico, quasi catartico. L’evento, che prenderà le mosse dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Adele Vairo e del Sindaco diCarlo Marino, sarà moderato dalla Giornalista Maria Laura Labriola e sarà impreziosito da un reading a cura degli attori Antonio Bonagura e Joe Nicodemo.