Il Liceo Giannone pluripremiato al festival del teatro di Castel di Sangro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Caserta. Sabato 25 maggio 2024 alle 18.00 si è svolta nelTosti didila premiazione del Concorso nazionale discolastico, che ha visto una nutrita partecipazione di scuole da tutt’Italia; nel mese di aprile il Laboratorio teatrale delPietrodi Caserta ha presentato al concorso una riedizione del Miles gloriosus, preceduta da una scena in maschera che riproponeva una situazione tipica dell’atellana, una forma teatrale di origine osca e quindi campana, più precisamente legata al territorio di Orta di Atella, grazie al progetto Scuola Viva e alla collaborazione con La Mansarda-dell’Orco. Nel corso della manifestazione la professoressa Grazia Falco insieme ad una rappresentanza delle alunne e degli alunni coinvolti nel progetto ha ritirato ben tre prestigiosi premi: il Premio per i migliori costumi, il Premio speciale Città didie il Premio per il migliore spettacolo di scuola secondaria superiore.