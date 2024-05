Il Leeds United prende una decisione di risparmio sui costi dopo il crepacuore della promozione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilha avuto unquando ha perso 1-0 contro il Southampton, ponendo fine alle sue speranze diin Premier League. Adam Armstrong ha segnato l’unico golpartita aiutando i Saints a vincere la terza vittoria contro ilin questa stagione. L’inizio di Daniel Farke al club è stato lento, ma a un certo punto ha cambiato la forma con ilche ha messo a segno una grande carica per il titolo. Nell’ultima fasestagione, la forma ha subito un calo, che si è concluso con il 3 ° posto, a 6 punti dal 2 ° posto di Ipswich Town e 7 punti dal 1 ° posto di Leicester City.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, il centrocampista del Leeds United Marc Roca è ansioso di assicurarsi un trasferimento permanente al Real Betis dopo un periodo di prestito di successo al club della Liga. Roca ha ritrovato la sua forma ringiovanita al Real ... justcalcio

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Joel Piroe e Crysencio Summerville sono stati avvistati in un’accesa discussione durante la devastante sconfitta per 4-0 del Leeds United venerdì sera. La squadra di Daniel Farke ha visto le proprie possibilità di promozione automatica subire un colpo ... justcalcio

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Si ritiene che la stella del Man City Kalvin Phillips abbia un disperato bisogno di firmare nuovamente per il Leeds United quest’estate poiché il centrocampista dovrebbe lasciare i campioni della Premier League. L’asso inglese si è trasferito ... justcalcio

