Il gruppo Oaktree si presenta all’Inter | Inizia un nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da poco il club di Milano è passato nelle mani del fondo americano In settimana l’Inter è passata dalle mani delSuning a quelle del fondo americano, visto che Zhang non è riuscito a estinguere il debito. Oggi il fondo USA ha così pubblicato una lettera rivolgendosi ai tifosi nerazzurro. “A tutti i tifosi Nerazzurri, oggi segna l’inizio di unnella partnership tra Inter e. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società. Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’Inter; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte del successo duraturo dei Nerazzurri”.