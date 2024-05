IL GRAZIE DELLA RAI A MASSIMO BERNARDINI | RICONOSCENTI PER LA SUA LETTURA DELLA TV

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Rai saluta e ringraziache si è congedato da Tv Talk dopo quasi vent’anni di successi nell’analizzare a 360 gradi il mondotelevisione. “E’ con grande riconoscenza che tutta l’azienda salutache – dopo 19 edizioni di grande successo – ha deciso di lasciare il ‘suo’ Tv Talk”. “Un programma unico nel suo genere e capace di ‘leggere’ il mezzo televisivo e la sua programmazione con spirito critico, autorevole e rigoroso, senza mai perdere la leggerezza”. Così la Presidente Rai Marinella Soldi, l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi, salutano. “– proseguono i vertici Rai – ha incarnato alla perfezione e con grande passione lo spirito del Servizio Pubblico, il suo impegno per una cultura non dogmatica, ma capace di offrire strumenti per interpretare la realtà, anche quella del piccolo schermo in tutte le sue sfaccettature, nelle luci e nelle ombre”.