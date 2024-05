Il gol salvezza è di Niang al 93’ Esultanza in una notte da leoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Simone Cioni L’urlo dial 93’ squarcia ladel Castellani-Computer Gross Arena. L’attaccante senegalese ha appena segnato il gol delladell’Empoli. Una sofferta quanto storica. A un certo punto sembrava un traguardo quasi irraggiungibile, poi in pieno recupero, come con il Torino, Cancellieri sfonda a destra e mette in mezzo per, che con il destro gira alle spalle di Svilar. Può partire la festa. Gli ultimi minuti di recupero sono solo una trepidante attesa per una corsa liberatoria sotto la Maratona di Nicola e di tutti i suoi stoici ragazzi. Il popolo azzurro si riversa in campo e partono anche i fuochi d’artificio. In una stagione complicata e vissuta tra alti e bassi l’Empoli ha dovuto soffrire fino agli ultimi minuti dell’ultima partita, ma alla fine con tanto cuore e voglia di scrivere una pagina importante della storia azzurra, capitan Luperto e compagni ce l’hanno fatta.