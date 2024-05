Il giorno dopo la finale di Conference De Laurentiis annuncerà Italiano Spero di essere smentito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 38° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Fuochi d’artificio nell’ultima tappa di un campionato tutto sommato noioso. Vinto un mese fa dalla squadra più forte ma anche la più indebitata. Che forse non avrebbe manco dovutoiscritta. Oggi si decide per il terzo posto in B. Tre squadre in lizza. Due le gare da seguire. Al Castellani alta tensione. Altissima tensione allo Stirpe. Dove è autentico spareggio. Fra ciociari e friulani. Recupero primo tempo. Aouar pareggia il gol di Cancellieri. I nipoti di Farinata chiamati a una ripresa all’arrembaggio. Serve il gol salvezza. Niente. C’è anche una traversa di Marin. Più i minuti passano, più si avvicina il destino del baratro. Minuto 90. Nicola disperato tenta l’ultima carta.