Il Giappone attiva l’allerta per un missile nordcoreano Tokyo | Ordine di evacuazione Seul conferma | Razzo lanciato in mare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il sistema di allerta del, J-Alert, ha rilevato unche sarebbe statodalla Corea del Nord. A riportarlo è l’agenzia di stampa nipponica Kyodo, precisando che le autorità disospettano si tratti di unbalistico. Non solo. Ilha messo la regione in uno stato di massima allerta e ha emesso undiper i residenti della prefettura di Okinawa. Un lancio che è statoto anche dalla Corea del Sud: la Corea del Nord ha“un proiettile non identificato“, ha detto la Yonhap citando i militari sudcoreani. Non solo. La traiettoria del “proiettile” è andata in direzione sud verso il mar Giallo, secondo una nota dei capi di stato maggiore congiunti di, senza fornire altri dettagli.