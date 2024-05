Il gas su nuovi massimi dell' anno timori sulle forniture di Gnl

Ulivieri “I nostri allenatori i migliori, c’è grande ricambio” - Ulivieri “I nostri allenatori i migliori, c’è grande ricambio” - Ulivieri sottolinea anche il fatto che “tutti gli anni vengono fuori nuovi allenatori, alla prima o seconda esperienza. Ci sono ricambi importanti, come Palladino o Cannavaro. Nicola ha fatto ... quotidianodelsud

Autovelox, addio ai bancomat delle strade, ecco le nuove norme - Autovelox, addio ai bancomat delle strade, ecco le nuove norme - Con questo tweet il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ufficializza la pubblicazione delle nuove norme sugli autovelox che ... almeno un km prima del dispositivo e la velocità massima ... adnkronos

The Bear: Un nuovo teaser trailer in attesa della stagione 3 - The Bear: Un nuovo teaser trailer in attesa della stagione 3 - Il nuovo teaser trailer diffuso da FX mostra il personaggio di ... Poi, per la seconda stagione, si è trattato in gran parte di mettere insieme il ristorante, quindi non c'era molto da cucinare. Ma ... comingsoon