Il futuro I biancoverdi ora sperano che ci sia il ripescaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci vorranno ancora diverse settimane per capire se la possibilità di undella Mens Sana in B Interregionale è una ipotesi così concreta come molti nell’ambiente sostengono o meno. Nelle prime settimane di luglio infatti il nodo gordiano dell’eventuale salto di categoria sarà sciolto. Di questo e di altro parlerà oggi in conferenza stampa il presidente Francesco Frati, numero uno della ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball che ripercorrerà un anno scarso di presidenza e di distacco formale dalla Polisportiva durante il quale si è riaccesa clamorosamente una passione che sembrava quasi sopita. L’affetto incredibile dei tifosi (diverse centinaia erano presenti al PalaEstra sabato dopo la finale ad attendere ed omaggiare la squadra), tornato su livelli da categorie professionistiche, si è unito alla linfa vitale dei partner che sostengono il progetto e ha reso questa annata eccellente in campo ancora più unica fuori.

Prima categoria: la graduatoria per i ripescaggi - Prima categoria: la graduatoria per i ripescaggi - Le vincenti del turno di ieri vengono inserite nella graduatoria A, le perdenti nella graduatoria B, mentre le squadre eliminate una settimana fa al primo turno si collocano nella graduatoria C. Nella ... venetogol

Seconda categoria: la graduatoria per i ripescaggi - Seconda categoria: la graduatoria per i ripescaggi - sono già disponibili 10 ripescaggi dalla Seconda alla Prima categoria, di cui uno assegnato all'Aurora Marchesino in quanto vincitore del Trofeo Veneto di Seconda. I posti liberi potrebbero aumentare ... venetogol

Pres Recanatese: "Perseguiremo strada ripescaggio. Filippi È bene che resti" - Pres Recanatese: "Perseguiremo strada ripescaggio. Filippi È bene che resti" - Adolfo Guzzini, patron della Recanatese, ha ribadito ai colleghi de Il Resto del Carlino la volontà di riconquistare la Serie C anche attraverso il ripescaggio ... specie nelle ultime settimane, da ... tuttoc